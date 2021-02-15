Satrançta Milli Takım listesi güncellendi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Online Milli Takım Eğitim Kampına katılma hakkı elde edenlerin listesini güncelleyerek federasyonun facebook sayfasından yayınlandı.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan,Online Milli Takım Eğitim Kampı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Ekliste 15 Şubat itibarıyla güncellenmiştir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan kayıtlar daha sonra güncellenecek.
27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Online Milli Takım Eğitim Kampına katılabilmek için başvuru yapmak zorunlu olup kayıt için [email protected] adresine Adı Soyadı ve online eğitim süresince kullanacağı email adresi, 15 Şubat 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.”
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