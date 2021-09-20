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Soyadlı, Eskişehir’de üçüncü

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Soyadlı, Eskişehir’de üçüncü
Yusuf KARAYUSUFOĞLU
Eskişehir’de geçtiğimiz hafta sonunda yapılan “Uluslararası Veteran Masa tenisi Şampiyonasında ülkemizin veteran milli masa tenisçisi Zekai Soyadlı da yarıştı.
Zekai Soyadlı şampiyonada üçüncü oldu.50 – 59 yaş grubunda çift erkeklerde kategorisine Ankara’dan Adnan ile katılan Soyadlı,üçüncü olarak,ülkemize madalya ile döndü.
Turnuvadan sonra basına açıklama yapan Soyadlı, turnuvanın Türkiye’nin en prestijli yarışması olduğunu, bu nedenle üçüncülüğünün sevindirici ve başarı olduğunu söyledi.
 
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