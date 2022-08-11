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Serena Williams Kanada Açık'a veda etti

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Usta tenisçi Serena Williams, emeklilik kararını açıklamasının ardından çıktığı ilk maçı kaybetti. Kanada Açık ikinci turunda BelindaBencic'e 2-0 yenilen Williams, turnuvaya veda etti

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Serena Williams Kanada Açık'a veda etti
Kadınlar tenisinin efsanelerinden Serena Williams, Kanada Açık ikinci turunda İsviçreli raket BelindaBencic ile karşılaştı.
Geçtiğimiz günlerde aktif tenis hayatına son vereceğini açıklayan Williams, korta çıktığında ayakta alkışlandı.
Maça ise daha etkili başlayan Bencic oldu.
Özellikle backhandleri ile etkili olan Bencic, ilk seti 6-2 kazanmayı başardı.
Kariyerinde 23 grandslam şampiyonluğu bulunan Williams, ikinci sete daha etkili başladı.
Williams, ikinci sette rakibine önce 1-0, sonra 2-1 üstünlük kursa da Bencic mücadeleyi bırakmadı.
Williams'ın servisini kırmayı başaran Bencic, seti 6-4, maçı da 2-0 kazanmayı başardı.
Dünya sıralamasında 12'nci sırada bulunan BelindaBencic, üçüncü turda dünya 8 numarası İspanyol raket Garbine Muguruza ile karşılaşacak.
 
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