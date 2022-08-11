banner762
banner815
Pedallar Erenköy’de döndü
Pedallar Erenköy’de döndü
8 0
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
17 0
 
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
Aynı ilaç Karpaz’da daha ucuz
39 0
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
Yakın Doğu’dan devlete 20 ayda üçüncü okul bağışı
25 0
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
Hazırlık maçlarıyla güçlerini görüyorlar
97 0
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
Sürücüler sorumluluklarını yerine getirmeli
20 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 4.randevu
31 0
banner797

Afrika'da yeni bir süper lig kurulacak

banner476

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF), rekabeti güçlendirmek için 24 kulüpten oluşacak yeni bir lig kuracağı bildirildi

banner825
Afrika'da yeni bir süper lig kurulacak
CAF Başkanı PatriceMotsepe, Tanzanya'nın Arusha şehrindeki CAF Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 24 takımdan oluşacak yeni ligin Afrika'daki Şampiyonlar Ligi'nden 5 kat daha fazlasına tekabül eden 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini söyledi.
Her kulübün, hazırlıklar ve katılımı finanse etmek için başlangıçta 2,5 milyon dolar alacağını belirten Motsepe, FIFA’nın desteğine sahip ligin 2023'te başlamasının planlandığını kaydetti.
CAF Başkanı, Afrika'nın yeni ligini finanse edecek paranın nereden geleceğine dair somut bir ayrıntı ise vermedi.
Motesepe, geçen ay CAF'ın lig için "yatırımcılar ve sponsorlarla dolup taştığını" ancak henüz büyük bir ticari anlaşma yapılmadığını belirtmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.