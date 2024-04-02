Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında yarı finalistler belirlendi

KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK KADINLAR - Yarı Final
İpek Civisilli - Yasemin Çıral 6/0 6/0
Laika Karşılı - Nağme Ekenoğlu 6/1 6/4
TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Sercan Erozan - İzzet Kanaga 6/4 6/1
Burak Gazi - Metin Poslu 6/1 6/4
Orhan Şevket - Özgü Samioğlu 6/3 2/6 3/10
Necat Yüksel - Dimitri Cebotari 0/6 4/6
TEK ERKEKLER - Consolation
Erge Günser - GermanPryhunov 3/6 6/4 8/10
Kutay Ramiz - Nabi Berkut 4/6 4/6
Erhan Akyüz - DenysYesypenko 5/7 6/4 7/10
Bertuğ Korucu - Can Alp Kırcan 4/6 4/6
ÇİFT ERKEKLER - Yarı Final
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu - Dimitri Cebotari / Metin Poslu 6/2 6/1
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