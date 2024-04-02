Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında yarı finalistler belirlendi

KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;TEK KADINLAR - Yarı Finalİpek Civisilli - Yasemin Çıral 6/0 6/0Laika Karşılı - Nağme Ekenoğlu 6/1 6/4TEK ERKEKLER - Çeyrek FinalSercan Erozan - İzzet Kanaga 6/4 6/1Burak Gazi - Metin Poslu 6/1 6/4Orhan Şevket - Özgü Samioğlu 6/3 2/6 3/10Necat Yüksel - Dimitri Cebotari 0/6 4/6TEK ERKEKLER - ConsolationErge Günser - GermanPryhunov 3/6 6/4 8/10Kutay Ramiz - Nabi Berkut 4/6 4/6Erhan Akyüz - DenysYesypenko 5/7 6/4 7/10Bertuğ Korucu - Can Alp Kırcan 4/6 4/6ÇİFT ERKEKLER - Yarı FinalSercan Erozan / Hasan Gazioğlu - Dimitri Cebotari / Metin Poslu 6/2 6/1