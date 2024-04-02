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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında yarı finalistler belirlendi

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında yarı finalistler belirlendi
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KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;      
 
TEK KADINLAR - Yarı Final
İpek Civisilli - Yasemin Çıral          6/0 6/0
Laika Karşılı - Nağme Ekenoğlu               6/1 6/4
TEK ERKEKLER - Çeyrek Final
Sercan Erozan - İzzet Kanaga 6/4 6/1
Burak Gazi - Metin Poslu       6/1 6/4
Orhan Şevket - Özgü Samioğlu        6/3 2/6 3/10
Necat Yüksel - Dimitri Cebotari      0/6 4/6
TEK ERKEKLER - Consolation
Erge Günser - GermanPryhunov               3/6 6/4 8/10
Kutay Ramiz - Nabi Berkut                      4/6 4/6
Erhan Akyüz - DenysYesypenko              5/7 6/4 7/10
Bertuğ Korucu - Can Alp Kırcan              4/6 4/6
ÇİFT ERKEKLER - Yarı Final
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu - Dimitri Cebotari / Metin Poslu 6/2 6/1
 
 
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