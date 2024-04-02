Darts Süper Ligde Minareliköy şampiyonluğa atıyor

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;
Güzelyurt Darts Birliği:8 - Cihangir Spor Kulübü:8
Beyarmudu Belediyesi: 11 - Diamond Child Darts Derneği:5
Gönyeli Spor Kulübü:9 - Gönyeli Darts Birliği:7
Lefkoşa Darts Birliği:0 - Minareliköy Spor Kulübü:16
Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10 - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:6
|KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Minareliköy Spor Kulübü
|16
|15
|0
|1
|204
|52
|152
|45
|2
|Gönyeli Darts Birliği
|16
|13
|1
|2
|196
|60
|136
|40
|3
|Gönyeli Spor Kulübü
|16
|13
|1
|2
|182
|74
|108
|40
|4
|Cihangir Av. Atıcılık Birliği
|16
|10
|2
|4
|145
|111
|34
|32
|5
|Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü
|16
|8
|1
|7
|119
|137
|-18
|25
|6
|Cihangir Spor Kulübü
|16
|5
|2
|9
|101
|155
|-54
|17
|7
|Güzelyurt Darts Birliği
|16
|4
|3
|9
|104
|152
|-48
|15
|8
|Beyarmudu Belediyesi
|16
|4
|1
|11
|111
|145
|-34
|13
|9
|Lefkoşa Darts Birliği
|16
|1
|1
|14
|54
|202
|-148
|4
|10
|Diamond Child Darts Derneği
|16
|1
|0
|15
|64
|192
|-128
|3