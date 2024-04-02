Darts Süper Ligde Minareliköy şampiyonluğa atıyor

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P 1 Minareliköy Spor Kulübü 16 15 0 1 204 52 152 45 2 Gönyeli Darts Birliği 16 13 1 2 196 60 136 40 3 Gönyeli Spor Kulübü 16 13 1 2 182 74 108 40 4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 16 10 2 4 145 111 34 32 5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 16 8 1 7 119 137 -18 25 6 Cihangir Spor Kulübü 16 5 2 9 101 155 -54 17 7 Güzelyurt Darts Birliği 16 4 3 9 104 152 -48 15 8 Beyarmudu Belediyesi 16 4 1 11 111 145 -34 13 9 Lefkoşa Darts Birliği 16 1 1 14 54 202 -148 4 10 Diamond Child Darts Derneği 16 1 0 15 64 192 -128 3

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 16. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Lider Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda konuk olduğu Lefkoşa Darts Birliğini 16-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza atarken, puan tablosunda ikinci sırada bulunan Gönyeli Darts Birliği Gönyeli Spor Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı 9-7 kaybederek şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirmiş oldu. Denk güçlerin mücadelesinde Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği Cihangir Spor Kulübü ile 8-8 berabere kalarak hanelerine birer puan daha yazdırdılar.Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;Güzelyurt Darts Birliği:8 - Cihangir Spor Kulübü:8Beyarmudu Belediyesi: 11 - Diamond Child Darts Derneği:5Gönyeli Spor Kulübü:9 - Gönyeli Darts Birliği:7Lefkoşa Darts Birliği:0 - Minareliköy Spor Kulübü:16Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10 - Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:6