Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında heyecan artıyor

KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Tek erkekler ana tablo ve consolation karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK ERKEKLER - 3.Round
Sercan Erozan - Bertuğ Korucu 6/1 6/2
Burak Gazi - Orçun Kasap 6/3 6/2
Metin Poslu - Erhan Akyüz 6/4 6/3
Abdul Rashıd - İzzet Kanaga 0/6 1/6
Orhan Şevket - Rauf Kürşad 6/1 6/2
Özgü Samioğlu - Kutay Ramiz 6/0 6/1
Dimitri Cebotari - Erge Günser 6/1 6/4
TEK ERKEKLER - Consolation
Mariano Marino - Ali Tüzel 6/0 6/0
Eran Yılmaz - Buğra Oker 6/3 3/6 R.T.
Nabi Berkut - Emrah İbrahimoğulları 6/0 6/1
Buğra Barın - Mithat Ayalı 6/3 6/2
Erdoğan Erduran - Can Alp Kırcan 7/5 6/7 10/12
German Pryhunov - Gültekin Çizgen 6/3 6/3
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