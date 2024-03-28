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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında heyecan artıyor

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında heyecan artıyor
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KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Tek erkekler ana tablo ve consolation karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;    
TEK ERKEKLER - 3.Round
Sercan Erozan - Bertuğ Korucu       6/1 6/2
Burak Gazi - Orçun Kasap     6/3 6/2
Metin Poslu - Erhan Akyüz    6/4 6/3
Abdul Rashıd - İzzet Kanaga  0/6 1/6
Orhan Şevket - Rauf Kürşad  6/1 6/2
Özgü Samioğlu - Kutay Ramiz        6/0 6/1
Dimitri Cebotari - Erge Günser        6/1 6/4
TEK ERKEKLER - Consolation
Mariano Marino - Ali Tüzel                      6/0 6/0
Eran Yılmaz - Buğra Oker                        6/3 3/6 R.T.
Nabi Berkut - Emrah İbrahimoğulları       6/0 6/1
Buğra Barın - Mithat Ayalı                       6/3 6/2
Erdoğan Erduran - Can Alp Kırcan 7/5 6/7 10/12      
German Pryhunov - Gültekin Çizgen        6/3 6/3
 
 
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