Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında heyecan artıyor

TEK ERKEKLER - 3.Round

TEK ERKEKLER - Consolation

KKTF kortlarında gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan artarak devam ediyor. Tek erkekler ana tablo ve consolation karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;Sercan Erozan - Bertuğ Korucu 6/1 6/2Burak Gazi - Orçun Kasap 6/3 6/2Metin Poslu - Erhan Akyüz 6/4 6/3Abdul Rashıd - İzzet Kanaga 0/6 1/6Orhan Şevket - Rauf Kürşad 6/1 6/2Özgü Samioğlu - Kutay Ramiz 6/0 6/1Dimitri Cebotari - Erge Günser 6/1 6/4Mariano Marino - Ali Tüzel 6/0 6/0Eran Yılmaz - Buğra Oker 6/3 3/6 R.T.Nabi Berkut - Emrah İbrahimoğulları 6/0 6/1Buğra Barın - Mithat Ayalı 6/3 6/2Erdoğan Erduran - Can Alp Kırcan 7/5 6/7 10/12German Pryhunov - Gültekin Çizgen 6/3 6/3