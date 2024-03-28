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İlkokullarda finalistler belirlendi

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları, Girne ve Güzelyurt bölgesi yarışları ile tamamlandı

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İlkokullarda finalistler belirlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları, Girne ve Güzelyurt bölgesi yarışları ile tamamlandı.
Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda okullar iki gün süren yarışmalarda finale kalabilmek için yarıştı. Yarışlar sonunda Girne bölgesi küçük kızlar kategorisinde 23 Nisan İlkokulu, küçük erkek kategorisinde Alsancak İlkokulu birinci oldu. Güzelyurt bölgesinde küçük kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu çifte birincilik elde etti. Yapılan bu yarışların adından atletizmde ilkokulların eleme müsabakaları tamamlanmış oldu. 16-17 Nisan tarihlerinde ortaokullar ve 24-25 Nisan tarihlerinde ise liseler arası eleme yarışları yapılacak. Girne ve Güzelyurt bölgesi eleme yarışları sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
 
Girne Bölgesi
Küçük Kız
1. 23 Nisan İlkokulu                        279 Puan
2. Alsancak İlkokulu                        242 Puan
3. Girne Amerikan İlkokulu             212 Puan
4. Necat British İlkokulu (Alsancak)         177 Puan
5. Dikmen İlkokulu                          173 Puan
6. Karşıyaka Merkez İlkokulu                   149 Puan
7. Doğa International İlkokulu         126 Puan
8. Karaoğlanoğlu İlkokulu               119 Puan
 
Küçük Erkek
1. Alsancak İlkokulu                        228 Puan
2. 23 Nisan İlkokulu                        221 Puan
3. Necat British İlkokulu (Alsancak)         213 Puan
4. Dikmen İlkokulu                          184 Puan
5. Doğa International İlkokulu         169 Puan
6. Çatalköy İlkokulu                        159 Puan
7. Karaoğlanoğlu İlkokulu               134 Puan
8. Girne Amerikan İlkokulu             118 Puan
 
Güzelyurt Bölgesi
Küçük Kız
1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu       209 Puan
2. Kurtuluş İlkokulu                        188 Puan
3. Doğancı İlkokulu                         141 Puan
4. Aydınköy İlkokulu                      136 Puan
5. Serhatköy İlkokulu                      107 Puan
6. Fikri Karayel İlkokulu                 73 Puan
7. Yedidalga İlkokulu                      58 Puan
 
Küçük Erkek
1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu       256 Puan
2. Lefke İstiklal İlkokulu                  206 Puan
3. Fikri Karayel İlkokulu                 191 Puan
4. Yedidalga İlkokulu                      175 Puan
5. Kurtuluş İlkokulu                        174 Puan
6. Serhatköy İlkokulu                      137 Puan
7. Aydınköy İlkokulu                      128 Puan
 
 
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