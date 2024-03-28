İlkokullarda finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları, Girne ve Güzelyurt bölgesi yarışları ile tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları, Girne ve Güzelyurt bölgesi yarışları ile tamamlandı.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda okullar iki gün süren yarışmalarda finale kalabilmek için yarıştı. Yarışlar sonunda Girne bölgesi küçük kızlar kategorisinde 23 Nisan İlkokulu, küçük erkek kategorisinde Alsancak İlkokulu birinci oldu. Güzelyurt bölgesinde küçük kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu çifte birincilik elde etti. Yapılan bu yarışların adından atletizmde ilkokulların eleme müsabakaları tamamlanmış oldu. 16-17 Nisan tarihlerinde ortaokullar ve 24-25 Nisan tarihlerinde ise liseler arası eleme yarışları yapılacak. Girne ve Güzelyurt bölgesi eleme yarışları sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



Girne Bölgesi

Küçük Kız

1. 23 Nisan İlkokulu 279 Puan

2. Alsancak İlkokulu 242 Puan

3. Girne Amerikan İlkokulu 212 Puan

4. Necat British İlkokulu (Alsancak) 177 Puan

5. Dikmen İlkokulu 173 Puan

6. Karşıyaka Merkez İlkokulu 149 Puan

7. Doğa International İlkokulu 126 Puan

8. Karaoğlanoğlu İlkokulu 119 Puan



Küçük Erkek

1. Alsancak İlkokulu 228 Puan

2. 23 Nisan İlkokulu 221 Puan

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 213 Puan

4. Dikmen İlkokulu 184 Puan

5. Doğa International İlkokulu 169 Puan

6. Çatalköy İlkokulu 159 Puan

7. Karaoğlanoğlu İlkokulu 134 Puan

8. Girne Amerikan İlkokulu 118 Puan



Güzelyurt Bölgesi

Küçük Kız

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 209 Puan

2. Kurtuluş İlkokulu 188 Puan

3. Doğancı İlkokulu 141 Puan

4. Aydınköy İlkokulu 136 Puan

5. Serhatköy İlkokulu 107 Puan

6. Fikri Karayel İlkokulu 73 Puan

7. Yedidalga İlkokulu 58 Puan



Küçük Erkek

1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 256 Puan

2. Lefke İstiklal İlkokulu 206 Puan

3. Fikri Karayel İlkokulu 191 Puan

4. Yedidalga İlkokulu 175 Puan

5. Kurtuluş İlkokulu 174 Puan

6. Serhatköy İlkokulu 137 Puan

7. Aydınköy İlkokulu 128 Puan



