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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor
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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;  
TEK KADINLAR – Çeyrek Final
Nina Ratib - Yasemin Çıral                                7/5 5/7 10/5
Sevşen Dandana Özcerce - Laika Karşılı            1/6 2/6
Betül Gökay - Nağme Ekenoğlu                         0/6 1/6
TEK ERKEKLER - Consolation
Buğra Barın - Reşat Yüksel                                 6/4 7/5               
Umut Demir -  Erdem Akbaşoğlu                       2/6 6/4 3/6          
ÇİFT ERKEKLER -  Çeyrek Final
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu - German Pryhunov / Maxım Ban   6/0 6/0
 
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