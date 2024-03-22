Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR – Çeyrek Final

Nina Ratib - Yasemin Çıral 7/5 5/7 10/5

Sevşen Dandana Özcerce - Laika Karşılı 1/6 2/6

Betül Gökay - Nağme Ekenoğlu 0/6 1/6

TEK ERKEKLER - Consolation

Buğra Barın - Reşat Yüksel 6/4 7/5

Umut Demir - Erdem Akbaşoğlu 2/6 6/4 3/6

ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final

Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu - German Pryhunov / Maxım Ban 6/0 6/0

