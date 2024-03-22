Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR – Çeyrek Final
Nina Ratib - Yasemin Çıral 7/5 5/7 10/5
Sevşen Dandana Özcerce - Laika Karşılı 1/6 2/6
Betül Gökay - Nağme Ekenoğlu 0/6 1/6
TEK ERKEKLER - Consolation
Buğra Barın - Reşat Yüksel 6/4 7/5
Umut Demir - Erdem Akbaşoğlu 2/6 6/4 3/6
ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu - German Pryhunov / Maxım Ban 6/0 6/0
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