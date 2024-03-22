Lefkoşa’da hamleler Burhan Yetkili anısına atılacak

LTB Spor Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu organizasyonunda Burhan Yetkili Anı Satranç Turnuvası düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu organizasyonuyla Burhan Yetkili anısına satranç turnuvası düzenlenecek. LTB eski Başkanlarından merhum Burhan Yetkili’yi anmak ve satranç sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen turnuva 27 Nisan Cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Turnuva için son başvuru tarihi 11 Nisan Perşembe günü saat 16:00’a kadardır. Turnuva tüm sporcuların katılımına açık (GENEL) olup ödüller yaş kategorileri bazında verilecektir.

Turnuvaya katkı payı 200 TL olup, kayıt için 0533 8560857 numaralı telefondan Özkan Bardak’a ulaşılabilir.

Turnuva kapsamında ödüller, UKD Özel Ödülü,Kadın Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü (1973 ve öncesi doğan sporcular), İlkokul Özel Ödülü (2013 ve sonrası doğan sporcular) , Ortaokul Özel Ödülü (2021-2010 doğumlular), Lise Özel Ödülü (2009-2006 doğumlular) katogorilerinde verilecektir.

Turnuva kapsamında ödüller şu şekilde olacaktır

1.’lik…3000 TL - Kupa

2’lik…2000 TL - Kupa

3.’lük…1000 TL - Kupa

4’lük…500 TL - Madalya

5.’lik…500 TL - Madalya



Özel Ödüller

Kadın Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

UKD Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

Veteran Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

(1973 ve öncesi doğan sporcular)

İlkokul Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

(2013 ve sonrası doğan sporcular)

Ortaokul Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

(2012-2010 doğumlular)

Lise Özel Ödülü - 500 TL - Madalya

(2009-2006 doğumlu sporcular)



