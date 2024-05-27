Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 tamamlandı

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile LŞK kortlarında tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR - Final

İpek Civisilli – Nağme Ekenoğlu 6/2 6/3

TEK KADINLAR – Consolation Final

Özlem Uçkaç Boranhan- Yasemin Çıral W.O.(Özlem Uçkaç Boranhan)

TEK ERKEKLER - Final

Özgü Samioğlu - Sercan Erozan 7/5 2/2 R.T.

TEK ERKEKLER – Consolation Final

Mariano Marino - Dimitri Cebotari 4/6 1/6

ÇİFT ERKEKLER - Final

Dimitri Cebotari / German Pryhunov - Orhun Doğasal / Orhan Şevket 4/6 0/6

KARIŞIK ÇİFTLER – Final

İpek Civisilli / Burak Gazi - Meryem Birkan / Özgü Samioğlu W.O.( Meryem Birkan / Özgü Samioğlu)

LŞK SENYÖR VE TENİSE HOŞ GELDİN TURNUVASI-2 SIRALAMALARI

TEK KADINLAR

1.İpek Civisilli

2.Nağme Ekenoğlu

TEK KADINLAR CONSOLATİON

1.Özlem Uçkaç Boranhan

2.Yasemin Çıral

TEK ERKEKLER

1.Özgü Samioğlu

2.Sercan Erozan

TEK ERKEKLER CONSOLATİON

1.Dimitri Cebotari

2. Mariano Marino

ÇİFT ERKEKLER

1.Orhun Doğasal / Orhan Şevket

2.Dimitri Cebotari / German Pryhunov

KARIŞIK ÇİFTLER

1.Meryem Birkan / Özgü Samioğlu

2.İpek Civisilli / Burak Gazi



