Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 tamamlandı

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından gerçekleşen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ardından düzenlenen ödül töreni ile LŞK kortlarında tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR - Final
İpek Civisilli – Nağme Ekenoğlu 6/2 6/3
TEK KADINLAR – Consolation Final
Özlem Uçkaç Boranhan- Yasemin Çıral W.O.(Özlem Uçkaç Boranhan)
TEK ERKEKLER - Final
Özgü Samioğlu - Sercan Erozan 7/5 2/2 R.T.
TEK ERKEKLER – Consolation Final
Mariano Marino - Dimitri Cebotari 4/6 1/6
ÇİFT ERKEKLER - Final
Dimitri Cebotari / German Pryhunov - Orhun Doğasal / Orhan Şevket 4/6 0/6
KARIŞIK ÇİFTLER – Final
İpek Civisilli / Burak Gazi - Meryem Birkan / Özgü Samioğlu W.O.( Meryem Birkan / Özgü Samioğlu)
LŞK SENYÖR VE TENİSE HOŞ GELDİN TURNUVASI-2 SIRALAMALARI
TEK KADINLAR
1.İpek Civisilli
2.Nağme Ekenoğlu
TEK KADINLAR CONSOLATİON
1.Özlem Uçkaç Boranhan
2.Yasemin Çıral
TEK ERKEKLER
1.Özgü Samioğlu
2.Sercan Erozan
TEK ERKEKLER CONSOLATİON
1.Dimitri Cebotari
2. Mariano Marino
ÇİFT ERKEKLER
1.Orhun Doğasal / Orhan Şevket
2.Dimitri Cebotari / German Pryhunov
KARIŞIK ÇİFTLER
1.Meryem Birkan / Özgü Samioğlu
2.İpek Civisilli / Burak Gazi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.