Ergin Ataman'dan Avrupa'da 6. kupa

Bu sezon başına geçtiği Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da kariyerindeki 6. kupayı kazandı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonda Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Olympiakos'la şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, ilk maçta Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükseldi.

Olympiakos'u mağlup eden Real Madrid'le finalde karşılaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, ilk yarıyı geride kapatmasına karşın ikinci devredeki sert savunmasıyla maçı 15 sayı farkla 95-80 kazanarak THY Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu.

İlk kupasını Montepaschi Siena'da kazandı

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını, İtalya'nın Montepaschi Siena ekibinde kazandı.

Tecrübeli başantrenör, 2001-2003 yıllarında çalıştırdığı İtalyan ekibiyle ilk sezonunda Avrupa'da şampiyonluğa ulaştı.

1996-2002 yıllarında düzenlenen FIBA Saporta Kupası'nın son organizasyonunda Siena'nın başında parkeye çıkan Ataman, Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final maçında Avrupa kupası sevincini yaşadı.

Ataman'ın yönetimindeki Montepaschi Siena, finalde İspanyol Valencia'yı 81-71 mağlup etti.

Üç farklı Türk takımı ile Avrupa kupası kaldırdı

Ergin Ataman, üç farklı Türk takımı ile Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli başantrenör, 2011-2012 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş ile Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve FIBA EuroChallenge Kupası'nı alma başarısı gösterdi.

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan EuroChallenge Kupası final maçında Fransa'nın Elan Chalon ekibini 91-86 yenen Beşiktaş, basketbolda ilk Avrupa kupasını Ergin Ataman yönetiminde kaldırmış oldu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray'la anlaşan Ataman, sarı-kırmızılı takımın başında 5 sezon görev yaptı.

Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda FIBA Avrupa Kupası sahnesinde boy gösteren Galatasaray, finalde Fransız ekibi Strasbourg'la karşı karşıya geldi. Deplasmandaki maçı 66-62 kaybeden Galatasaray, evinde rakibini 78-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tecrübeli başantrenör, Avrupa'nın en büyük kupasını ise Anadolu Efes'le üst üste iki kez kazandı.

Lacivert-beyazlı takımla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Ergin Ataman, Türkiye'de görev aldığı 3 farklı takımla 3 farklı kupada 4 kez şampiyonluk yaşadı.

Panathinaikos 13 yıl sonra şampiyon

​​​​​​​Yunanistan ekibi Panathinaikos'la sezon başında anlaşmaya varan Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımı 13 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşımayı başardı.

2011 yılında Barcelona'da düzenlenen organizasyonda yer alan Panathinaikos, finalde Maccabi Tel Aviv karşısında 78-70 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Yeşil-beyazlılar, bu tarihten sonra ligde Dörtlü Final'e katılmayı başaramadı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta 9 galibiyet alarak normal sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos, bu sezon Ergin Ataman'ın göreve gelmesiyle normal sezonu 2. sırada bitirdi.

Play-off serisinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 3-2'yle geçen Panathinaikos, Berlin'deki Dörtlü Final'de şampiyonluğa uzanarak 13 yıl sonra zirveye çıktı.

Montepaschi Siena, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'la da Avrupa'da kupa kaldırmayı başaran Ergin Ataman, 5 farklı takımla 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



