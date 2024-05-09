Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 başladı

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında başladı. Katılımın yüksek olduğu turnuvada tek erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;



TEK ERKEKLER - 1.Round

Arda Tüccar - Kutay Ramiz 2/6 4/6

Nuri Arslan - Gültekin Çizgen 5/7 4/6

Murat Şahin - Tunç Özgürgün 1/6 2/6

Özgür Türcan - Matin Razavi 4/6 6/4 10/3

Jean Schrotter - German Pryhunov 2/6 4/6

Ünver Bedevi - Hüseyin Karasu 4/6 6/1 1/10

İzzet Alsakal - Rauf Kürşad 0/6 2/6

Orhan Şevket - Erdem Akbaşoğlu 6/1 6/0

Sait Özkan - Enver Alibaba 6/7 1/6

Mariano Marino - Reşat Yüksel 6/2 6/0

Fikret Veysi - Orhun Doğasal 2/6 5/7

Kasra Mohamadzadeh - Mehmet Civisilli 6/1 6/1

Serkan Mesutoğlu - Bertuğ Korucu 6/7 5/7

Necat Yüksel - Ali Tüzel 6/1 7/6

