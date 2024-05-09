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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 başladı

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 başladı
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KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında başladı. Katılımın yüksek olduğu turnuvada tek erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;      
 
TEK ERKEKLER - 1.Round
Arda Tüccar - Kutay Ramiz   2/6 4/6
Nuri Arslan - Gültekin Çizgen         5/7 4/6
Murat Şahin - Tunç Özgürgün         1/6 2/6
Özgür Türcan - Matin Razavi 4/6 6/4 10/3
Jean Schrotter - German Pryhunov 2/6 4/6
Ünver Bedevi - Hüseyin Karasu      4/6 6/1 1/10
İzzet Alsakal - Rauf Kürşad   0/6 2/6
Orhan Şevket - Erdem Akbaşoğlu   6/1 6/0
Sait Özkan - Enver Alibaba    6/7 1/6
 Mariano Marino - Reşat Yüksel     6/2 6/0
Fikret Veysi - Orhun Doğasal 2/6 5/7
Kasra Mohamadzadeh - Mehmet Civisilli 6/1 6/1
Serkan Mesutoğlu - Bertuğ Korucu 6/7 5/7
Necat Yüksel - Ali Tüzel        6/1 7/6
 
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