Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 başladı

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında başladı. Katılımın yüksek olduğu turnuvada tek erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK ERKEKLER - 1.Round
Arda Tüccar - Kutay Ramiz 2/6 4/6
Nuri Arslan - Gültekin Çizgen 5/7 4/6
Murat Şahin - Tunç Özgürgün 1/6 2/6
Özgür Türcan - Matin Razavi 4/6 6/4 10/3
Jean Schrotter - German Pryhunov 2/6 4/6
Ünver Bedevi - Hüseyin Karasu 4/6 6/1 1/10
İzzet Alsakal - Rauf Kürşad 0/6 2/6
Orhan Şevket - Erdem Akbaşoğlu 6/1 6/0
Sait Özkan - Enver Alibaba 6/7 1/6
Mariano Marino - Reşat Yüksel 6/2 6/0
Fikret Veysi - Orhun Doğasal 2/6 5/7
Kasra Mohamadzadeh - Mehmet Civisilli 6/1 6/1
Serkan Mesutoğlu - Bertuğ Korucu 6/7 5/7
Necat Yüksel - Ali Tüzel 6/1 7/6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.