Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen BI CARE INSURANCE 2024 Tenis Liginde şampiyon Gönyeli Tenis Kulübü oldu. Gönyeli Tenis Kulübü Kortlarında oynanan final maçında Gönyeli Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünü 4-3 yenerek lig şampiyonluğunu kazandı. Ligde üçüncülüğü Lefkoşa Şehir Kulübü ve dördüncü ise Girne Amerikan Üniversitesi oldu.
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