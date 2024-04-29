Play-out yarışına son takım aranıyor

Aksa Süper Ligin 29. Hafta mücadelesi geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü şampiyonluk turu için günleri saymaya başladı. En yakın rakibi Cihangir önünde son haftaya 3 puan farkla giren ve +38 averaja sahip MTG son hafta Yenicami’yle adeta bir formalite maçına çıkacak.
29. haftada zirvede yer alan Mağusa Türk Gücü ile Cihangir takımları evlerinde adeta gol şov yaparlarken diğer maçlarda da bol gollü skorlar ortaya çıktı.
Ligin şampiyonu belli olurken, küme düşecek olan 3. takımı belirleyecek play-out maçlarında oynayacak 4. Takımın kim olacağı ise son hafta belli olacak.
Play-out hattının dışında olan Yenicami’nin bu hafta Çetinkaya’ya kaybetmesi sonrasında son haftaya play-out hattı adayı olarak girmesine neden oldu. 29. Haftaya başlarken play-out hattında olan Gençler Birliği konuk ettiği Göçmenköy’ü mağlup etmeyi başararak rakiplerinin de puan kaybettiği haftada averajla play-out hattı dışına çıktı. Play-out hattı içindeki takımlardan C. B. Gençlik Gücü ile Lefke arasındaki mücadelen beraberlik çıkınca Lefke play-out hattından çıkma şansını kaçırdı. Play-out hattının en altıda olan K.Kaymaklı ise ligden düşen Yeniboğaziçi karşısında aldığı galibiyetle puanını artırarak play-out maçlarına puan farkının açılmasının önüne geçti.
Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçı deplasman ekipleri kazandı bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 39 kez havalanarak sezonun en gollü haftası oldu. Atılan gollerin 32 tanesini yerli futbolcular atarken sadece 7 golü yabancı futbolcular attı. Haftanın hat-trick’ini ise gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin Tümbül yaptı. Muhittin, Türk Ocağı’na attığı 3 golle gol krallığı yarışındaki gol sayısını 35 yaparken, takipçisi Çetinkaya futbolcusu Emanuel Ernest ise 2 gol atarak gol sayısını 27 yaptı.
29. hafta maçlarında 27 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarken, Cihangir – Türk Ocağı maçında kart gösterilmedi. Tek kırmızı kartı ise A. Yeşilova’da Mejdi gördü.
Haftanın Takımı: Pera L. Gençler Birliği
Play-out hattından çıkmak isteyen takımlardan olan Pera L. Gençler Birliği, konuk ettiği Göçmenköy karşısında maç boyunca savaşarak son anlarda bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrıldı ve averajla play-out hattı dışına çıktı.
Haftanın Futbolcusu: Emre Özsin(MTG)
Mağusa T. Gücü’nün son haftalarda gerek attığı gollerle gerekse yaptığı asistlerle galibiyetlerde önemli paya sahip olan Emre Özsin, kırılma anları olan ilk devrenin son dakikası ile 2. devrenin başında attığı gollerle takımın galibiyetinde önemli bir paya sahip olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay(Çetinkaya)
Lefkoşa derbisinde Yenicami karşısında takımının iki kez geriye düşmesine karşın yaptığı yerinde değişiklikler ve oyuna müdahalelerle Çetinkaya takımın galip gelmesinde önemli pay sahibi olan Turan Altay haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa(P. L. Gençler Birliği – Göçmenköy)
Oldukça zorlu ve tempolu geçen P. L. Gençler Birliği – Göçmenköy maçının orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa maç boyunca pozisyonlara yakın ve yerinde düdükleriyle, ayrıca yardımcı hakemleriyle de uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Tolga (Pera L. Gençler Birliği), Erhun (MTG), Fikret (K. Kaymaklı), Sertan(Karşıyaka)
Haftanın Onbiri:
Remzi(Gençlik Gücü), Nurettin(Cihangir), Sinan (Gençler Birliği), Recep(Çetinkaya), Emre (DTB), Mustafa(Gençler Birliği), Koral(DTB), Toykan(Karşıyaka), Ali(Cihangir), Ernest (Çetinkaya), Vilmar(DTB)
Aksa Süper Lig 29. Hafta sonuçları
Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova: 7 – 0
Pera L. Gençler Birliği – Göçmenköy: 1 – 0
Doğan Türk Birliği – Mesarya: 4 – 0
Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı: 1 – 2
Cihangir – Türk Ocağı: 9 – 0
China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke: 1 – 1
Karşıyaka – Dumlupınar: 6 – 2
Yenicami - Çetinkaya: 2 – 3
Aksa Süper Lig 30. Hafta programı
Çetinkaya – T. H. Dumlupınar
Yenicami – Mağusa Türk Gücü
Türk Ocağı – C. B Gençlik Gücü
K.Kaymaklı – Cihangir
A. Yeşilova – P. L. Gençler Birliği
Göçmenköy – Doğan T. B
Lefke – Karşıyaka
Mesarya – Yeniboğaziçi
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|29
|26
|1
|2
|111
|21
|90
|79
|2.
|Cihangir GSK
|29
|25
|1
|3
|75
|23
|52
|76
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|29
|18
|2
|9
|75
|50
|25
|56
|4.
|Göçmenköy İYSK
|29
|15
|6
|8
|56
|38
|18
|51
|5.
|Doğan Türk Birliği
|29
|15
|5
|9
|63
|37
|26
|50
|6.
|Karşıyaka SK
|29
|14
|7
|8
|64
|49
|15
|49
|7.
|Çetinkaya TSK
|29
|14
|4
|11
|62
|48
|14
|46
|8.
|Alsancak Yeşilova SK
|29
|12
|3
|14
|49
|55
|-6
|39
|9.
|Yenicami AK
|29
|11
|4
|14
|49
|56
|-7
|37
|10.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|29
|11
|4
|14
|51
|63
|-12
|37
|11.
|Lefke TSK
|29
|10
|6
|13
|35
|42
|-7
|36
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|29
|9
|5
|15
|50
|59
|-9
|32
|13.
|Mesarya SK
|29
|9
|2
|18
|33
|61
|-28
|29
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|29
|9
|2
|18
|34
|64
|-30
|29
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|29
|4
|3
|22
|38
|96
|-58
|15
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|29
|1
|3
|25
|25
|108
|-83
|6