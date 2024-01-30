Sağlık Bakanlığı ve Tenis Federasyonu arasında sağlık protokolü imzalandı

KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında , Sporcu temel sağlık muayenelerinin, devlet hastanelerinde yapılması konusunda protokol imzalndı

Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında sağlık muayeneleri ve sağlık raporlarına ilişkin protokol imzalandı. Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun imza koyduğu protokol, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen tenis maçları ve turnuvalarda yer alan sporcuların sağlık kontrollerinin yapılmasını ve detaylı raporlarının düzenlenmesini amaçlıyor. Sağlık Bakanı Dinçyürek, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin ve çocukların sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri adına genel bir sağlık kontrolünden geçmelerini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Tenis Federasyonu arasında gerçekleşen protokolü önemsediğini belirtti. Bu protokolün, Sağlık Bakanlığı ve Tenis Federasyonu arasında ilk kez imzalanan bir anlaşma olduğunu vurgulayan Dinçyürek, gençlerin spor yaparken sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarını ve disiplin altında çalışmalarını teşvik etmenin önemine değindi. Dinçyürek, gençlerin önünü açmak, onları doğru kulvarlarda zamanlarını geçirip ileriki yaşlarında kendilerine katkı sağlayacak birçok davranışı ve alışkanlığı sağlamaları için zemin hazırlamanın en temel görevleri arasında olduğunu vurguladı. Gençlerimize sahip çıkarak onların sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini ve topluma kazandırılması anlamında bu protokolün önemli olduğunu belirten Dinçyürek, bu vesileyle Tenis Federasyonu Başkanı olmak üzere tüm camiaya teşekkür etti. KTFF Başkanı Hasan Gazioğlu ise konuşmasında, sağlık protokolünün genç sporcuların gelecekte daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine katkı sağlayacağını belirterek, detaylı raporlar sayesinde yaş gruplarına özgü sağlık sorunlarının tespit edilmesine dikkat çekti. Bu raporlar doğrultusunda on yedi yaşında bir genç kızın kalp rahatsızlığı olduğunu ortaya çıkardıklarını belirten Gazioğlu, daha fazla çocuğu kontrolden geçirip, onların daha sağlıklı spor hayatlarına devam etmesini hedeflediklerini ifade etti. Protokolün, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir spor hayatı sürmelerine destek olacağını belirerek, Bakan Dinçyürek'e katkıları nedeniyle teşekkür etti.



