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Hentbolda Derviş Mişon Kupası start aldı

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Hentbolda Derviş Mişon Kupası start aldı
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından büyükler kategorisinde geleneksel olarak düzenlenen ve yeni sezon öncesi en ciddi sınav olarak görülen Derviş Mişon Kupası start aldı. 2023-2024 Hentbol Sezonu Derviş Mişon Kupası erkekler ve kadınlar kategorisinde yarı final maçlarıyla start alırken turnuvada Pazartesi akşamı 2 karşılaşma oynandı. Erkekler kategorisinde GG ile Yükseliş, Taşkınköy ile UKÜ takımları mücadele etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada GG Yükseliş takımını mağlup ederken, UKÜ ise Taşkınköy takımını mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Yarı final erkek maçlarının sonuçları ve kadınlar yarı final programı şu şekilde;
GG – YÜKSELİŞ:36-21
TAŞKINKÖY – UKÜ:21-40
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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