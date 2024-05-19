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Roma Açık'ta şampiyon Zverev

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Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 21 numaralı seribaşı Şilili Nicolas Jarry'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı

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Roma Açık'ta şampiyon Zverev
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Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde final maçı oynandı.
Merkez Kort'ta oynanan tek erkekler finalinin ilk setinde Zverev, rakibine 6-4'lük üstünlük kurdu ve setlerde durumu 1-0'a getirdi.
İkinci sette, Zverev, Jarry karşısında 10. oyunda iki kez maç ve şampiyonluk puanı fırsatı yakalasa da Şilili raket kendi servis oyununa tutundu. Zverev, 12. oyunda Jarry'nin servisini kırarak seti 7-5, maçı da 2-0 alarak Roma'da şampiyonluğu elde etti.
Bu sonuçla Zverev, Roma Açık'ta 2017'nin ardından 2. kez mutlu sona ulaştı.
Zverev ayrıca, 1997'den bu yana Roma Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic dışında birden fazla şampiyonluk kazanan ilk raket oldu.
 
 
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