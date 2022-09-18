Raketler Yönlüer anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen turnuvalar devam ediyor.
21 Eylül’de tamamlanması planlanan Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile The Coffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER ROUND RUBIN
Deniz Varoğlu – Sarp Solyalı 4-1
Tanıl İşgüzar – Poyraz Vural 1-4
Tuğra İrfanoğlu – Asil Berkut 4-5
Yalın Yurtsever – Toprak İşgüzar 4-0
Said Zeki Avcı – Uzay Şakir 4-1
Erdal Arabacıoğlu – Erim Selçuk Mazhar 4-2
Çağ Refikoğlu – Osman Aren Başaran 1-4
Timur Salih Belican – Kuzey Pilli 4-0
Baran Başaran – Asil Bataryacı 4-0
Tanıl İşgüzar – Deniz Varoğlu 0-4
Poyraz Vural – Sarp Solyalı 4-0
Toprak İşgüzar – Tuğra İrfanoğlu 0-4
Asil Berkut – Yalın Yurtsever 2-4
Said Zeki Avcı – Erim Selçuk Mazhar 4-2
Erdal Arabacıoğlu – Uzay Şakir 4-0
Çağ Refikoğlu – Kuzey Pilli 4-0
Osman Aren Başaran – Timur Salih Belican 4-5
Emre Aleks Kural – Asil Bataryacı 5-3
Deniz Varoğlu – Poyraz Vural 4-2
Sarp Solyalı – Tanıl İşgüzar 4-2
Tuğra İrfanoğlu – Yalın Yurtsever 3-5
Toprak İşgüzar – Asil Berkut 0-4
Said Zeki Avcı – Erdal Arabacıoğlu 4-1
Erim Selçuk Mazhar – Uzay Şakir 4-1
Çağ Refikoğlu – Timur Salih Belican 5-4
Osman Aren Başaran – Kuzey Pilli 4-0
Baran Başaran – Emre Aleks Kural 4-0
10 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
Timursalih Belican – Erdal Arabacıoğlu 3-5
Poyraz Vural – Asil Berkut 4-1
10 YAŞKIZLARROUND RUBIN
Sahra Sevgi Sofu – Deniz Abdullahoğlu 0-4
Beren Başaran – İlay Genç 4-0
Anna Vishniakova – Beren Pilli 4-2
İrem Özen – Sahra Sevgi Sofu 4-0
İlay Genç – Hatice Kırçay 4-2
Beren Pilli – Larin Vural 2-4
Deniz Abdullahoğlu – İrem Özen 2-4
Hatice Kırçay – Beren Başaran 0-4
Larin Vural Anna Vishniakova 4-1
10 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
Deniz Abdullahoğlu – Anna Vıshnııakova 4-2
İrem Özen – İlay Genç 4-1
14 YAŞKIZLARÇEYREK FİNAL
Ivana Sılıch – Hayat Çakmak 0-6 1-6
Girne Umut Yerebakan – Arya Sarıbaş 6-4 6-1
YENİ BAŞLAYANLAR ÇİFT ERKEKLER
Buğra Oker / Bertuğ Korucu – Doğuş Dede / Ali Küçüker 3-6 1-6
Merter Refikoğlu / Cem Taneri – Kasra Mohammed Zadeh / Amirali Zadeh 4-6 3-6
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