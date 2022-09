Raketler Yönlüer anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) tarafından Yusuf Yönlüer anısına düzenlenen turnuvalar devam ediyor.

21 Eylül’de tamamlanması planlanan Kuzey Rüzgarı Cup 8-10-14 Yaş, 13+Büyükler ve Yeni Başlayanlar kategorileri ile The Coffee Hane Cup 9-12-16 Yaş ve Senyörler kategorilerinde GTK kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



10 YAŞ ERKEKLER ROUND RUBIN

Deniz Varoğlu – Sarp Solyalı 4-1

Tanıl İşgüzar – Poyraz Vural 1-4

Tuğra İrfanoğlu – Asil Berkut 4-5

Yalın Yurtsever – Toprak İşgüzar 4-0

Said Zeki Avcı – Uzay Şakir 4-1

Erdal Arabacıoğlu – Erim Selçuk Mazhar 4-2

Çağ Refikoğlu – Osman Aren Başaran 1-4

Timur Salih Belican – Kuzey Pilli 4-0

Baran Başaran – Asil Bataryacı 4-0

Tanıl İşgüzar – Deniz Varoğlu 0-4

Poyraz Vural – Sarp Solyalı 4-0

Toprak İşgüzar – Tuğra İrfanoğlu 0-4

Asil Berkut – Yalın Yurtsever 2-4

Said Zeki Avcı – Erim Selçuk Mazhar 4-2

Erdal Arabacıoğlu – Uzay Şakir 4-0

Çağ Refikoğlu – Kuzey Pilli 4-0

Osman Aren Başaran – Timur Salih Belican 4-5

Emre Aleks Kural – Asil Bataryacı 5-3

Deniz Varoğlu – Poyraz Vural 4-2

Sarp Solyalı – Tanıl İşgüzar 4-2

Tuğra İrfanoğlu – Yalın Yurtsever 3-5

Toprak İşgüzar – Asil Berkut 0-4

Said Zeki Avcı – Erdal Arabacıoğlu 4-1

Erim Selçuk Mazhar – Uzay Şakir 4-1

Çağ Refikoğlu – Timur Salih Belican 5-4

Osman Aren Başaran – Kuzey Pilli 4-0

Baran Başaran – Emre Aleks Kural 4-0

10 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

Timursalih Belican – Erdal Arabacıoğlu 3-5

Poyraz Vural – Asil Berkut 4-1

10 YAŞKIZLARROUND RUBIN

Sahra Sevgi Sofu – Deniz Abdullahoğlu 0-4

Beren Başaran – İlay Genç 4-0

Anna Vishniakova – Beren Pilli 4-2

İrem Özen – Sahra Sevgi Sofu 4-0

İlay Genç – Hatice Kırçay 4-2

Beren Pilli – Larin Vural 2-4

Deniz Abdullahoğlu – İrem Özen 2-4

Hatice Kırçay – Beren Başaran 0-4

Larin Vural Anna Vishniakova 4-1

10 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

Deniz Abdullahoğlu – Anna Vıshnııakova 4-2

İrem Özen – İlay Genç 4-1

14 YAŞKIZLARÇEYREK FİNAL

Ivana Sılıch – Hayat Çakmak 0-6 1-6

Girne Umut Yerebakan – Arya Sarıbaş 6-4 6-1

YENİ BAŞLAYANLAR ÇİFT ERKEKLER

Buğra Oker / Bertuğ Korucu – Doğuş Dede / Ali Küçüker 3-6 1-6

Merter Refikoğlu / Cem Taneri – Kasra Mohammed Zadeh / Amirali Zadeh 4-6 3-6