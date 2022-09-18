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U19’larda Metehan ve Kezal şampiyon

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Masa Tenisi U19 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakalarında Erkeklerde Bekiroğulları sporcusu Metehan Fahrioğlu, Kadınlarda ise ARUCAD Anka Spor Derneği sporcusu Kezal Akçatepe şampiyon oldu

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U19’larda Metehan ve Kezal şampiyon
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bugün bir yenisini ekledi.
U19 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakalarının oynandığı turnuvaya ilgi büyük oldu. Erkeklerde 20, kadınlarda 8 sporcu mücadele etti.
Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan müsabakalar sonrasında U19 Erkeklerde Bekiroğulları sporcusu Metehan Fahrioğlu, U19 Kadınlarda ise ARUCAD Anka Spor Derneği sporcusu Kezal Akçatepe şampiyon oldu.
Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Sıralama şu şekilde oluştu;
U19 Erkekler
1.Metehan Fahrioğlu (Bekiroğulları)
2.Demir Tecel (Dumlupınar)
3.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)
4.Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)
 
U19 Kadınlar
1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)
2.Aren Bıyıklı (Gençlik Gücü)
3.Deniz Hasipoğlu (Dumlupınar)
4.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)
 
 
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