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Raketler Performans Tur için sallanıyor

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Chicken Planet Tenis Performans Turda mücadele edecek sporcuları belirleyecek olan dört oyuncuyu belirlemek için eleme maçları oynanıyor

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Raketler Performans Tur için sallanıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Chicken Planet Tenis Performans Tur (16 yaş altı) yıl içerisinde 6 farklı turnuvadan ve 6 farklı yerde düzenlenecek.
Tur, 21 Haziran’dadüzenlenecek ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlayacak. Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek için KKTF kortlarında üç gün sürecek olan ön eleme maçları gerçekleşiyor.
KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur ön eleme gruplarındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR:
AYŞEN ŞAH – ZEHRA ÇİSE TUĞCU   5/7 – 6/3 – 6/4
HURİYE ŞIK – ARYA SARIBAŞ    6/2 – 6/2 
SELİN ÖNAL – ÖZGÜL ŞAH   6/2 – 6/3
ALMİRA AKŞAHİN   – LARA ONURLU   6/0 – 6/1
ERKEKLER:
TOPRAK BERKOL – CEMAL KONUKLU      6/0 – 6/1
RÜZGAR VURAL – EMİR ASAF YÜKSEL   6/0 – 6/2
BEKİR D. ESENDAĞLI – ENVER A. GENÇEL   6/2 – 6/1
ADAHAN DUMAN  - EREN YILMAZ   1/6 – 6/4 – 6/2
 
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