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Maraşlı plaj voleybolu ile anılacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Osman Maraşlı anısına geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın dokuzuncusu başlıyor

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Maraşlı plaj voleybolu ile anılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın dokuzuncusu 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) oynanacak ilk maçlar ile başlayacak.
Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde 14 takım, üçlü 18 yaş altı karışık kategorisinde 11 takım ve üçlü kadınlar kategorisinde 6 takım mücadele edecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek.
İki gün sürecek olan turnuva kapsamında katılımcılar hem eğlenecek hem de maçların keyfini yaşayabilecek. Çift eleme usulüne göre oynanacak turnuvada, iki maç kaybeden takımlar elenecek. Pazar akşamüstü oynanacak yarı final ve final müsabakalarının ardından başarılı takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edilecek.
 
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