Rafael Nadal'dan dönüş sinyali

Dünya tenisinin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, kortlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığının ardından iyi çalıştığını söyleyen Nadal, Avustralya Açık ve Paris 2024'te mücadele etmek istiyor

RafaelNadal, kortlara dönüş sinyali verdi.

Sakatlığının iyiye gittiğini söyleyen İspanyol raket, 2024 yılı başındaki Avustralya Açık ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Birkaç hafta önce geri dönüp dönemeyeceğimden emin değildim ancak işler olumlu yönde ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda ne zaman oynayabileceğim hakkında daha kesin bir şey söyleyebilmeyi umuyorum. Hangi seviyede olacağımı bilmiyorum ama tenis oynamayı unutmadım. Ne zaman döneceğimi öğrendiğimde sizlerle de paylaşacağım. Antrenman yapıyorum ve mutluyum. Bir yıl boyunca oynamadım ve sahalara geri dönmek benim için bir başarı. En üst seviyede oynamanın zor olacağını biliyorum ama rekabetçi olabileceğime inanmasaydım emin olun bu kadar çabalamazdım. Djokovic'ten daha fazla grandslam şampiyonluğu kazanamayacağımı biliyorum ama yine de elimden geleni yapacağım."

Nadal Olimpiyat hayalleri hakkında da "Önümüzde daha çok ay var, her şeyin yolunda gidip gitmeyeceğini göreceğiz. Paris'te yer almak rüya gibi olurdu." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki eski dünya bir numarası, Avustralya Açığın ikinci turunda Mackenzie McDonald'a yenildiği maçta sakatlanmıştı. İspanyol raketin başlangıçta sekiz hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Haziran ayında kalça kasından yeniden ameliyat edildi.

Nadal'ın 22 grandslam şampiyonluğunun 14'ünü kazandığı RolandGarros'a ve Paris Olimpiyatları Oyunları'na katıldıktan sonra kortlara veda etmesi bekleniyor.

