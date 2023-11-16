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Kickboksta şampiyonlar belirlendi

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2023 Kickboks Ligi’nde ve 6. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

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Kickboksta şampiyonlar belirlendi
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2023 Kickboks Ligi’nin 4.Ayak (Son) Müsabakaları ve 6.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 12 Kasım 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.
Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 9 dernekten 91 sporcunun yarıştığı Lig ve Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.
6.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 138 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 107 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 93 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi sonunda ilk üç sırada yer alan ve kupa kazanan derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibidir;
 
 
2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
DERNEKLER     1.AYAK     2.AYAK     3.AYAK     4.AYAK     GENEL
1.      Gazimağusa İhtisas Spor Derneği    114 PUAN 120 PUAN 94 PUAN   138 Puan    466 Puan
2.      Erdem Akademi Spor Derneği         115 Puan    116 Puan    103 Puan    107 Puan    441 Puan
3.      Şimşek Savunma Sanatları Derneği 59 Puan      68 Puan      78 Puan      93 Puan      298 Puan
4.      Güzelyurt Bulut Spor Derneği         39 Puan      47 Puan      14 Puan      34 Puan      137 Puan
5.      Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Der.    13 Puan      27 Puan      -10 Puan     0         30 Puan
6.      CyprusBullAndLion Spor Derneği  12 Puan      14 Puan      0 Puan        0       26 Puan
7.      Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği         10 Puan      8 Puan-10 Puan   0       8 Puan
8.      Cengizköy Spor Derneği        24 Puan      -10 Puan     7 Puan        0 21 Puan
9.      OttomanFıght Spor Derneği   7 Puan        5 Puan -10 Puan  0      2 Puan
 
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