Kickboksta şampiyonlar belirlendi

2023 Kickboks Ligi’nde ve 6. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu



2023 Kickboks Ligi’nin 4.Ayak (Son) Müsabakaları ve 6.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 12 Kasım 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 9 dernekten 91 sporcunun yarıştığı Lig ve Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

6.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 138 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 107 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 93 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi sonunda ilk üç sırada yer alan ve kupa kazanan derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibidir;





2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU

DERNEKLER 1.AYAK 2.AYAK 3.AYAK 4.AYAK GENEL

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 114 PUAN 120 PUAN 94 PUAN 138 Puan 466 Puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği 115 Puan 116 Puan 103 Puan 107 Puan 441 Puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 59 Puan 68 Puan 78 Puan 93 Puan 298 Puan

4. Güzelyurt Bulut Spor Derneği 39 Puan 47 Puan 14 Puan 34 Puan 137 Puan

5. Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Der. 13 Puan 27 Puan -10 Puan 0 30 Puan

6. CyprusBullAndLion Spor Derneği 12 Puan 14 Puan 0 Puan 0 26 Puan

7. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 10 Puan 8 Puan-10 Puan 0 8 Puan

8. Cengizköy Spor Derneği 24 Puan -10 Puan 7 Puan 0 21 Puan

9. OttomanFıght Spor Derneği 7 Puan 5 Puan -10 Puan 0 2 Puan

