Plaj tenisi sezonu başlıyor

Kıbrıs Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediye Tenisi Kulübü işbirliğinde düzenlenecek olan sezonun ilk turnuvası 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Gazimağusa'daKocareis Holiday Resort'da gerçekleşecek.
58 takımın mücadele edeceği turnuvada 13+ Çift Kadınlar,13+ Çift Erkekler,13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.
Turnuvanın gerçekleşmesine 20 Temmuz Restoran(Ahmet KızılkılınçAnısı'na) Ana sponsor,Meysu,Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık,AddressEstate,BarışBobinaj,Raşit Cafer Taksi,MNDMuhasebe,Zeki Basri Estate sponsor olarak katkı koydu.
Para ödüllü turnuvada iki gün boyunca çekişmeli ve zevkli mücadeleler sporseverleri bekliyor.
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