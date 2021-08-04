Performans Turda finaller oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 tamamlanan grup maçlarının ardından Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli yarı final maçları ile devam ediyor.
KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2’de kız ve erkeklerde yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
KIZLAR - Yarı Final:
SEVİM AKBAŞ – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/2 6/3
ELÇİN ÖZBİLEN - SELİN ÖNAL 6/1 6/3
ERKEKLER - Yarı Final:
TOPRAK BERKOL – ERSEL KALFAOĞLU 7/5 6/0
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 3/6 3/6
KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-2 kız ve erkek final maçları;
KIZLAR - Final
SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN
ERKEKLER - Final
TOPRAK BERKOL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU
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