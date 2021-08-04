Performans Turda finaller oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından organize edilen Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 tamamlanan grup maçlarının ardından Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli yarı final maçları ile devam ediyor.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2’de kız ve erkeklerde yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

KIZLAR - Yarı Final:

SEVİM AKBAŞ – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/2 6/3

ELÇİN ÖZBİLEN - SELİN ÖNAL 6/1 6/3

ERKEKLER - Yarı Final:

TOPRAK BERKOL – ERSEL KALFAOĞLU 7/5 6/0

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 3/6 3/6

KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR-2 kız ve erkek final maçları;

KIZLAR - Final

SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN

ERKEKLER - Final

TOPRAK BERKOL - TURGAY VURAL HIDIROĞLU

