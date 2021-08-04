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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi
Sarı lacivertliler, yaz dönemindeki altıncı hazırlık maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Müsabaka, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Dinamo Kiev, 28. dakikada Lednev'in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreye de üstünlükle girdi.
İkinci yarı baskısını arttıran Fenerbahçe, 63. dakikada Mesut Özil'in asistinde Dimitris Pelkas'ın golüyle skoru dengeledi. 
Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca, Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Önceki 5 hazırlık karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertliler, bu süreçte 4 galibiyet elde etmişti.
 
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