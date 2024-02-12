Özüm, Ivan, Liva ve Sonay şampiyon

U11-13 ferdi klasman turnuvası yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü U11 ve U13 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirdi.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başladı ve aynı gün sonuçlanarak başarılı olanlar ödüllerini aldı.
Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde;
U11 Kızlar
1.Liva Çevik (GAÜ)
2.Ekin Şarap (Bekiroğulları MTAYD)
3.Nehir Gökduman (Bekiroğulları MTAYD)
3.Defne Gökduman (Bekiroğulları MTAYD)
U11 ERKEKLER
1.Sonay Hayatseven (GAÜ)
2.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Batuhan Er (GAÜ)
3.Ahmet Gümüşay (GAÜ)
U13 KIZLAR
1.Özüm Özel (GAÜ)
2.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Duru Barutçuzade (Arucad Anka Spor Derneği)
U13 ERKEKLER
1.Ivan Blahotin (GAÜ)
2.Karel Tuğbay (LAÜ)
3.Mert Özer (GAÜ)
3.Roman Gamornik (GAÜ)
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