Kızlarda Çamlık Spor, Erkeklerde DAÜ şampiyon

1.Osman Çetintaş Kupasında U16 Kızlarda Çamlık Spor, U-17 Erkeklerde ise DAÜ şampiyonluğu elde ettiler

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından milli sporcu ve antrenörü Osman Çetintaş Anısına düzenlenen 1.Osman Çetintaş Kupasında Final müsabakaları dün oynandı.1.Osman Çetintaş Kupası U16 Kızlarda şampiyonluk kupası Çamlıkspor’un müzesine gitti. Maraş Gençlik ile Çamlık Spor arasında oynanan Final karşılaşmasından 3-0’lık skorla galip ayrılan Çamlık Spor lig şampiyonluğunun ardından 1. Osman Çetintaş Kupasını da kazanarak kupaları ikiledi.Gecenin diğer finalinde ise 1.Osman Çetintaş Kupası U17 Erkeklerde rakibi GMBÇS u 3-0 mağlup eden DAÜ Şampiyonluğu elde etti. DAÜ Lig Şampiyonluğunun ardından bu sezon 2. Kupasını da kazandı.Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları görevli hakemlere anı paketleri Osman Çetintaş ın annesi Betül Çetintaş, babası Nafi Çetintaş ve kız kardeşi Seran Çetintaş tarafından takdim edildi.