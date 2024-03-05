Nicosia Motors Cup’ta final zamanı

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen NICOSIA MOTORS CUP çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan yarı final maçları ve sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ - Yarı Final

Beren Pilli - Beren Başaran 1/6 2/6

İncilay Eren - Anastasiia Elshina 0/6 0/6

12 YAŞ ERKEK - Çeyrek Final

Baran Başaran - Deniz Varoğlu 6/2 6/3

Poyraz Vural - Emre Aleks Kural 6/0 6/0

Arel Şahin - Osman Aren Başaran 6/2 6/2

Çağ Refikoğlu - Erdal Arabacıoğlu 2/6 RT(Çağ Refikoğlu)

16 YAŞ KIZ - Yarı Final

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 6/7 3/6

16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)

Sevinç Oğan - Dinara Yorgancı 6/3 4/6 4/10

Nehir Gürses - Enra Çakartaş

Ivana Sılıch - Vera Gazi 1/6 2/6

Servet Tel – Zarif Dayı W.O. (Servet Tel)

16 YAŞ ERKEK - Yarı Final

Akay Ali Sağkanat - Devin Bedevi 6/0 6/0

Asım Aras Astan - Deniz Hüseyin Önen 4/6 5/7

