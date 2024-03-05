Nicosia Motors Cup’ta final zamanı

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen NICOSIA MOTORS CUP çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan yarı final maçları ve sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ - Yarı Final
Beren Pilli - Beren Başaran 1/6 2/6
İncilay Eren - Anastasiia Elshina 0/6 0/6
12 YAŞ ERKEK - Çeyrek Final
Baran Başaran - Deniz Varoğlu 6/2 6/3
Poyraz Vural - Emre Aleks Kural 6/0 6/0
Arel Şahin - Osman Aren Başaran 6/2 6/2
Çağ Refikoğlu - Erdal Arabacıoğlu 2/6 RT(Çağ Refikoğlu)
16 YAŞ KIZ - Yarı Final
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 6/7 3/6
16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final (Consolation)
Sevinç Oğan - Dinara Yorgancı 6/3 4/6 4/10
Nehir Gürses - Enra Çakartaş
Ivana Sılıch - Vera Gazi 1/6 2/6
Servet Tel – Zarif Dayı W.O. (Servet Tel)
16 YAŞ ERKEK - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Devin Bedevi 6/0 6/0
Asım Aras Astan - Deniz Hüseyin Önen 4/6 5/7
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