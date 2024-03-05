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Minareliköy hız kesmiyor

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Minareliköy hız kesmiyor
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KKDF Süper Liginde 12. Hafta geride kaldı. Lider Minareliköy Spor Kulübü 12. Hafta maçında rakibi Diamond Child Darts Derneğini farklı yenerek kayıpsız yoluna devam etti. En yakın takipçisi Gönyeli Darts Birliği de maçını kazanarak takibe devam etti ve artık gözler bu hafta oynanacak Gönyeli Darts Birliği - Minareliköy Spor Kulübü derbisine çevrildi.
Gönyeli Spor Kulübü ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği de maçlarını kazanarak üst sıralardaki yerini korudu.
Haftanın diğer kazananı da Güzelyurt Darts Birliği olarak alt sıralarla arasındaki farkı açmış oldu. Alınan tüm sonuçlar ve puan durumu aşağıdaki gibidir.
 
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