Nicosia Motors Cup’da final zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları sonucunda finalistler belirlendi.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER –YARI FİNAL
Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural 1/4 0/4
Hasan Çakartaş – Pars Ozan 1/4 2/4
14 YAŞ KIZ - YARI FİNAL
Beren Başaran – Almira Akşahin 3/6 0/6
Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 4/6 1/6
14 YAŞ KIZ – GRUP-2 YARI FİNAL
Enra Çakartaş – Vera Gazi W.O. (Enra Çakartaş)
Nehir Gürses – Beren Başaran 0-1 RT(Beren Başaran)
14 YAŞ ERKEK –YARI FİNAL
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/4 6/1
Asım Aras Astan – Çınar Elmalı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 YARI FİNAL
Baran Adalıer – Çınar Elmalı 4/6 0/6
Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu 6/4 4/6 8/10
16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 YARI FİNAL
Devin Bedevi – Rüzgar Vural 0/6 3/6
Asım Aras Astan – Doruk Tüzel 6/0 6/2
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Özgül Şah – Kayra Yüceer 1/6 2/6
Şengül Tilki – Inna Viazova 6/0 6/0
13+ ERKEKLER - YARI FİNAL
Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül W.O (Toprak Berkol)
Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau 6/2 7/6
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