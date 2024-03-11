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Kapanış turnuvasında şampiyon Gingi

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Kapanış turnuvasında şampiyon Gingi
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Puanlı Sıralama Turnuvalarının sonuncusu önceki akşam Minareliköy'de gerçekleştirildi. Turnuvada alınan sonuçlarla birlikte sıralama tablosu da son şeklini almış oldu. Gecede Cemal Gingi finalde karşılaştığı rakibi Akın Aşıkcan'ı çekişmeli bir karşılaşma sonucunda 5-4 yenerek şampiyonluk kupasına uzanan isim olurken üçüncülük mücadelesini ise rakibi Ahmet Damdelen'i 4-2 mağlup eden Faik Amcaoğlu kazandı. Genel sıralamada ise James Anthony Stone şampiyonluğa ulaşırken Cemal Gingi ikinci, Faik Amcaoğlu üçüncü ve Mehmet Olgun dördüncü oldu.
 
 
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