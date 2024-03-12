Levent çifte galip

Basketbol Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligine iki maçla devam edildi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Levent, Actlanders karşısında 83-38 gibi farklı skorla kazandı. Maçta Levent takımında Enieg 18 sayı, 14 ribaund ile maçı double-double yaparak tamamladı Ligin diğer maçında Levent Gelişim, Koopspor karşısında 61-35 galip geldi. Levent Gelişim’de 18 sayı, 21 ribaund ile Gamze yıldızlaştı.
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