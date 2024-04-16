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Nadal, kortlara galibiyetle döndü

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Nadal, kortlara galibiyetle döndü
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Sakatlığının ardından yaklaşık 4,5 ay sonra Barcelona Açık Turnuvası ile kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ilk turda İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 yendi.
2022 Fransa Açık finalinden bu yana ilk toprak kort maçına çıkan 37 yaşındaki Nadal, dünya klasmanının 62 numarası Cobolli ile karşılaştı.
1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan Nadal, ikinci turda Avustralyalı Alex de Minaur'un rakibi oldu.
İspanyol tenisçi, Barcelona Açık'ta şimdiye kadar 12 kez şampiyonluğa ulaştı.
 
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