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Kulüpler Birliği'nde gündem TFF seçimleri

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimlerinin 18 Temmuz'da değil, daha erken yapılması gerektiğini söyledi

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Kulüpler Birliği'nde gündem TFF seçimleri
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Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri dün bir araya geldi. Başkan Ali Koç toplantının ardından basın açıklaması düzenledi.
"Bugün tek gündemimiz TFF'nin seçim tarihi. Ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında hemfikiriz. 18 Temmuz'un uygun olmayacağını düşündüğümüz için haziran ayını önerdik. Diyalogla yapalım, imza ve diyalogla yapalım veya sadece imza ile yapalım gibi düşünceler var. Biz bu değişimin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz."
"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."
"Bize gelen bilgi mevcut TFF başkanımızın aday olmayacağına dair. Aday olursa da, bu hakkıdır."
 
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