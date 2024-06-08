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Mustafa Ülker Fransa’da antrenör eğitimine katıldı

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Mustafa Ülker Fransa’da antrenör eğitimine katıldı
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Ülkenizin en başarılı tenis antrenörlerinden, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Baş antrenörü Mustafa Ülker, dünyanın en iyi antrenörlerinin katıldığı, Dünya tenisinin kalbinin attığı, RolandGarros 'da antrenör eğitiminde yer alıyor.
WTA (Women'sTennisAssociation) kadınlar Dünya 1 numarası IgaŚwiątek in antrenörüPiotrSierzputowski ile tanışarak onunla gerçekleştirdiği görüşmenin çok verimli olduğunu ve ülke tenisi içinde önemini belirtti.
Mustafa Ülker’i bu önemli organizasyonda göstermiş olduğu başarıdan dolayı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
 
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