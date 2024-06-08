Cahitoğlu, Kemal Elektrikçi’yi kutladı

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Yunanistan’da katıldığı ultra maraton yarışında ilklere imza atan Kemal Elektrikçi’yi kabul ederek görüştü.

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Cahitoğlu, 17 – 19 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Delphi şehrinde organize edilen 215 kilometrelik "EvchidiosAthlos" ultra maratonunu 26 saat 38 dakikalık derecesiyle tamamlayarak genel klasmanda 5. olan ve bu başarısıyla 2025 Eylül ayında yine Yunanistan'da düzenlenecek olan Spartatlon maratonuna davet alan ilk Kıbrıslı Türk sporcu olmayı başaran Kemal’ı tebrik etti.

Kabulde konuşan başarılı sporcu Kemal, “Bu zorlu yarışta 60 kişi içerisinde genel klasman 5’incisi oldum. Yaklaşık 160 Km birinci sırada gitmeme rağmen destek ekibimin olmaması beni yavaşlattı. Ancak yarışı ilk 5’in içinde bitirmemden dolayı Yunanistan'ın en zor yarışı olan Spartatlona katılma hakkı kazandım. Bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk olarak büyük bir başarı gösterdim.” dedi.

Cahitoğlu ise konuşmasında, böylesine zorlu bir yarışı tamamlayan Kemal’ı tebrik ederek kendisine başarı diledi. Cahitoğlu, başarılı sporcunun Başbakanlık ve Spor Dairesi olarak destekleneceğini bildirdi.

