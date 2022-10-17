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Miniklerde GAÜ üstünlüğü

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Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası Cumartesi günü yapılırken, her iki kategoride de Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonayı ilk sırada bitirdi

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Miniklerde GAÜ üstünlüğü
Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.
Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başlarken, sporseverler keyifli maçlar izledi.
Her iki kategoride de Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Maçlar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi.
Maçlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu;
MİNİK ERKEKLER
1.Girne Amerikan Üniversitesi
2.Bekiroğulları
3.ARUCAD Anka Spor Derneği
 
MİNİK KADINLAR
1.Girne Amerikan Üniversitesi
2.ARUCAD Anka Spor Derneği
 
 
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