Biricik, hava muhalefetine takıldı

Basketbol Federasyonunun düzenleyeceği eğitim seminerine, eğitmen olarak katılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, kötü hava şartları nedeniyle ülkeye gelemedi. Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’in Kıbrıs’a olan uçuşu iptal oldu. Bu nedenle Basketbol Federasyonu tarafından bu akşam için planlanan bilgilendirme toplantısı ileriki bir tarihe ertelendi. KKTCBF yeni tarihle ilgili gerekli duyuru yapacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.