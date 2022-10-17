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Biricik, hava muhalefetine takıldı

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Biricik, hava muhalefetine takıldı
Basketbol Federasyonunun düzenleyeceği eğitim seminerine, eğitmen olarak katılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, kötü hava şartları nedeniyle ülkeye gelemedi. Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’in Kıbrıs’a olan uçuşu iptal oldu. Bu nedenle Basketbol Federasyonu tarafından bu akşam için planlanan bilgilendirme toplantısı ileriki bir tarihe ertelendi. KKTCBF yeni tarihle ilgili gerekli duyuru yapacak.
 
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