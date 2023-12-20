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Masa tenisinde zafer ARUCAD ve DAÜ’nün

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Masa tenisinde zafer ARUCAD ve DAÜ’nün
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen masa tenisi şampiyonasında organizasyon tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda kadınlarda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), erkeklerde de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları şampiyonluk sevincini yaşadı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyonda kadınlarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) de üçüncü oldu. Erkeklerde ise ikincilik Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının olurken, kürsünün üçüncü basamağında ARUCAD yer aldı.
KADINLAR MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI
1.Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
2.Girne Amerikan Üniversitesi
3.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 
ERKEKLER MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI
1.Doğu Akdeniz Üniversitesi
2.Yakın Doğu Üniversitesi
3. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
 
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