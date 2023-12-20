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Yusuf Yönlüer anılacak

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Yusuf Yönlüer anılacak
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Tenis sporuna uzun yıllar hizmet veren ve birçok başarılı sporcu yetiştiren Yusuf Yönlüer, ölümünün 10’uncu yılında kabri başında anılıyor.
Gönyeli Tenis Kulübü tarafından yapılan açıklamada, 21 Aralık 2013’te genç yaşında aramızdan ayrılan Yusuf Yönlüer için 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:00’te Gönyeli Mezarlığı’ndaki mezarı başında bir anma töreni düzenlenecek.
Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu anma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülke tenisine büyük katkısı olan, bu alanda birçok sporcu yetiştiren ve genç yaşta aramızdan ayrılan Yusuf Yönlüer’i bir kez daha özlemle anıyoruz. Her yıl olduğu gibi vefatının 10’uncu yılında da Gönyeli Mezarlığı’nda bulunan kabri başında buluşuyor ve Yusuf Yönlüer’i, tüm sevenleriyle birlikte anıyoruz” dedi.
 
 
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