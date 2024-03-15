Masa Tenisinde yoğun Cumartesi

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi, Cumartesi günü tamamlanacak. Büyük Erkekler Ligi’nin yanı sıra Kadınlar Takım Şampiyonası da gün adına gerçekleşecek olan bir diğer şampiyona olacak.

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan maçlarla başlamıştı.

İlk devre maçlarının oynandığı ve tamamlandığı Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü de sporcular birbirinden zorlu ve heyecanlı maçları geride bıraktılar.

Büyük Erkekler Ligi 16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak.

Federasyon spor salonunda oynanacak olan maçlar saat 10.00'da başlayacak.

Günün bir diğer organizasyonu ise Kadınlar Takım Şampiyonası adında gerçekleşecek. Tüm maçlar saat 10.00’da başlayacak.

