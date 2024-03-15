banner913
banner932
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
26 0
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
11 0
 
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
23 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
17 0
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
19 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
29 0
banner1012

‘Başkent Darts Turnuvası’ gerçekleştirildi

banner974
‘Başkent Darts Turnuvası’ gerçekleştirildi
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Darts Birliği iş birliğinde organize edilen Başkent Darts Turnuvası Perşembe akşamı gerçekleştirildi.
Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Tahir Hoca ile Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı tarafından verildi.
 
Şampiyon: Osman Seçkin
İkinci: Tamer Kaya
Üçüncü: Ebru Kösemihal
Dördüncü: Korhan Şakir
En yüksek sayı atan: Tamer Kaya
En yüksek sayıdan bitiren: Halil Tuğcan
En az okta bitiren: Tamer Kaya
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.