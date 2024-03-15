‘Başkent Darts Turnuvası’ gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Darts Birliği iş birliğinde organize edilen Başkent Darts Turnuvası Perşembe akşamı gerçekleştirildi.
Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Tahir Hoca ile Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı tarafından verildi.
Şampiyon: Osman Seçkin
İkinci: Tamer Kaya
Üçüncü: Ebru Kösemihal
Dördüncü: Korhan Şakir
En yüksek sayı atan: Tamer Kaya
En yüksek sayıdan bitiren: Halil Tuğcan
En az okta bitiren: Tamer Kaya
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