Masa Tenisi’nde U19 Takım Şampiyonası tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerini sürdürüyor.
Federasyon U19 Takım Şampiyonasının ilk ayağını, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirmişti. U19 Takım Şampiyonasında müsabakalar yarın sabah 10.00’da oynanacak ve şampiyonlar belirlenecek.
Oynanacak olan maçlar sonrasında dereceye girecek olanlara ödülleri takdim edilecek.
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