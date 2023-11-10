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BAU Cyprus Cup’ta final günü

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BAU Cyprus Cup’ta final günü
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Bahçeşehir Kıbrıs üniversitesi tarafından düzenlenen BAU Cyprus Cup basketbol turnuvası 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesinin katılımlarıyla gerçekleşen turnuvanın ilk gününde galip gelen Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi takımları şampiyonluk için mücadele edecek. İlk günün mağlup takımları Rauf Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi de 3.’lük maçında karşı karşıya gelecek.
Atatürk Spor salonunda oynanacak maçlarda program şöyle:
11 Kasım Cumartesi
Saat 16.00 RDÜ- DAÜ
Saat 18.00 Final YDÜ- BAU Cyprus
 
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