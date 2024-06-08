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Masa Tenisinde U15’ler boy gösterecek

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Masa Tenisinde U15’ler boy gösterecek
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 8 Haziran Cumartesi günü U15 Ferdi En İyi 8’ler Turnuvası düzenleyecek.
Federasyon, genç sporcuların gelişimi açısından turnuvalarına aralıksız devam ediyor. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 8 Haziran Cumartesi günü U15 Ferdi En İyi 8’ler Turnuvası düzenleyecek.
Masa Tenisi Federasyonu Salonunda yapılacak olan turnuva saat 10.00’da başlayacak ve dereceye giren sporcular aynı gün belirlenecek.
 
 
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