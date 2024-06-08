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Cahitoğlu, Merve Çelebi’yi kabul etti

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Cahitoğlu, Merve Çelebi’yi kabul etti
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Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Milli voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul etti.
Hüseyin Cahitoğlu, Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde plaj ve kar voleybolunda Türkiye Milli Takımı formasıyla önemli başarılara imza atan Merve Çelebi’yi başarılarından dolayı kutlayarak tebrik etti.
Cahitoğlu, Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı ile 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda iki altın ve bir gümüş madalya kazanan, TVF Pro Açık Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda da TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü takımıyla şampiyonluk yaşayan Merve’nin bu başarıları elde etmesinin ülkemizi gururlandırdığını dile getirdi.
Cahitoğlu, Başbakanlık destekleriyle ülke sporunda son dönemlerde özellikle bireysel anlamda sporcularımızın yurt dışında çok önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek bu başarılar karşısında sporcularımızı her anlamda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
 
 
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