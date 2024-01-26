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Masa Tenisinde U15 ferdi klasman turnuvası yapılacak

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Masa Tenisinde U15 ferdi klasman turnuvası yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hafta sonunda U15 Ferdi Klasman Turnuvası gerçekleştirecek.
Federasyon, sınav haftasının tamamlanmasıyla birlikte etkinliklerine kaldığı yerden devam edecek.
Kuralar bugün saat 17.00'de çekilirken, şampiyona ise yarın (27 Ocak Cumartesi) sabah saat 10.00'da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayacak ve aynı gün sonuçlanarak başarılı olanlar ödüllerini alacak.
 
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