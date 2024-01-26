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İntergaz’dan gururlandıran ödül

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İntergaz’dan gururlandıran ödül
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İntergaz, bu yıl yedincisi düzenlenen Gold Faces of Turkey Awards'ta büyük bir başarı elde etti. Kuzey Kıbrıs’ın öncü LPG markası İntergaz, ‘KADINA ŞİDDETE HAYIR’ sosyal farkındalık teması ile düzenlenen ödül töreninde "Uluslararası Alanda Lider LPG Markası Ödülü"nü kazandı
 

23 Ocak akşamı Sheraton Istanbul City’de gerçekleşen Gold Faces of Turkey Awards’ta İntergaz’ın da aralarında bulunduğu birçok marka ve isme ‘Türkiye’nin Altın Yüzleri’ ödülleri taktim edildi.
Ece Gürsel ve Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunu yaptığı törende Genel Müdür Yardımcı Kader Kencer ve Pazarlama Müdürü Orhan Fişekçi İntergaz’ı temsil etti.
Genel Müdür Yardımcısı Kencer “Bu ödül, bizi daha fazla motive etti ve İntergaz olarak müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmet taahhüdümüzün bir göstergesi olduğunu gururla ifade etmek istiyoruz. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm İntergaz ailesine bu büyük başarıya katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. İntergaz olarak, LPG sektöründe öncü firma olma çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Kencer ayrıca “İntergaz olarak şiddetin her türlüsüne, özellikle de ‘KADINA ŞİDDETE HAYIR!’ diyoruz!” mesajını vererek gecenin temasına desteğini yineledi.

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